Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 24,52 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,06 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4900 - 24,5100 грн/доллар, евро 27,0381 - 27,0688 грн/евро, российский рубль 0,3833 - 0,3840 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4900 24,5200 EUR/UAH 27,0381 27,0688 RUB/UAH 0,3833 0,3840

Напомним, 7 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4800 - 24,5100 грн/доллар, евро 27,0846 - 27,1178 грн/евро, российский рубль 0,3843 - 0,3852 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,65 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 ноября установлен на таком уровне: 2465,7612 гривен за 100 долларов (-6,1855 гривен).

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось превышение предложения валюты над спросом.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.