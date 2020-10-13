Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара снова растет (РБК-Украина)

На открытии межбанковского рынка курс доллара по состоянию на 10:30 13 октября продолжил рост по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Курс доллара в продаже вырос на 1 копейку - до 28,32 гривен, в покупке - до 28,30 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

При этом курс евро в продаже снизился на семь копеек и составляет 33,37 гривен.

Таким образом, сегодня утром торги открылись в диапазоне 28,3000 - 28,3200 грн/доллар, евро 33,3515 - 33,3722 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, 12 октября торги закрылись в диапазоне 28,2950 - 28,3150 грн/доллар, евро 33,4248 - 33,4485 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Напомним, на 13 октября Национальный банк Украины установил курс на отметке 28,24 гривен за доллар. Отметим, по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала.

В частности, официальный курс гривны к доллару на сегодня установлен на уровне 28,2481 гривен за 1 доллар (+0,0383 грн). При этом курс доллара 12 октября составлял 28,2098 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро тоже вырос. На 13 октября его установили на уровне 33,33 гривен за евро, что еще на шесть копеек выше показателя предыдущего дня.