Курс доллара резко вырос на закрытии межбанка

Фото: курс доллара снова растет (РБК-Украина)

На закрытии межбанковского рынка 12 октября курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек - до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке - до 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек - до 33,44 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня валютные торги закрылись в диапазоне 28,2950 - 28,3150 грн/доллар, евро 33,4248 - 33,4485 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, 9 октября торги закрылись в диапазоне 28,2350 - 28,2500 грн/доллар, евро 33,3427 - 33,3519 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3672 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября установил официальный курс на уровне 28,24 гривен за доллар. Это на четыре копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 октября установлен на уровне 28,2481 гривен за 1 доллар (+0,0383 грн). При этом курс доллара на 12 октября составлял 28,2098 гривен за 1 доллар.

Таким образом, регулятор начал поднимать курс доллара после нескольких дней падения.