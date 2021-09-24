Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:47 24 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,59 гривен за доллар, курс в покупке до 26,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,15 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 26,5272 гривен за 1 доллар (-0,1442 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 26,6714 гривен за 1 доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума с мая прошлого года. Ниже курс был только 20 мая 2020 года - 26,5159 гривен за доллар.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.