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Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:47 24 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,59 гривень за долар, курс в покупці до 26,57 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,15 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,5750 - 26,5950 грн/долар, євро 31,1857 - 31,2092 грн/євро, російський рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару 22 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6200 - 26,6400 грн/долар, євро 31,2465 - 31,2700 грн/євро, російський рубль 0,36561 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня встановлений на такому рівні: 26,5272 гривень за 1 долар (-0,1442 грн). При цьому курс долара на 23 вересня становить 26,6714 гривень за 1 долар. Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму з травня минулого року. Нижче курс був тільки 20 травня 2020 року - 26,5159 гривень за долар.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується стабілізація курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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Курс долара