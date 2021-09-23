Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,52 гривен за доллар. Курс на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 26,5272 гривен за 1 доллар (-0,1442 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 26,6714 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума с мая прошлого года. Ниже курс был только 20 мая 2020 года - 26,5159 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)