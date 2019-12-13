Курс доллара продолжил падение

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 23,55 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 26,29 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,35 (23,38 - 12 декабря), продажи - 23,55 (23,59 - 12 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,93 (25,88 - 12 декабря), продажи - 26,29 (26,26 - 12 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,44 - 12 декабря), продажи 3,79 (3,76 - 12 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,25-23,60 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 13 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 23,52 гривен за доллар, курс в покупке до 23,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 26,28 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 декабря справочный курс на уровне 23,49 грн/доллар, понизив его по сравнению с 12 декабря (23,56). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных последствий, чем негативных.

Отметим, глава НБУ Яков Смолий заявил, что укрепление гривны в 2019 году происходило в результате действия ряда факторов, в частности продажи валюты экспортерами. Как отметил Смолий, основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний.