Курс долара продовжив падіння

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 23,55 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 26,29 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,35 (23,38 - 12 грудня), продажу - 23,55 (23,59 - 12 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,93 (25,88 - 12 грудня), продажу - 26,29 (26,26 - 12 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,44 - 12 грудня), продажу 3,79 (3,76 - 12 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,25-23,60 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 13 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 23,52 гривень за долар, курс купівлі до 23,50 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 26,28 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 грудня довідковий курс на рівні 23,49 грн/долар, знизивши його порівняно з 12 грудня (23,56). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних наслідків ніж негативних.

Зазначимо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що зміцнення гривні в 2019 році відбувалося в результаті дії ряду факторів, зокрема продажу валюти експортерами. Як зазначив Смолій, основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових і олійних культур, і продаж засобів від валютних залучень державних компаній.