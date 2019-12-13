Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар упал до уровня 23,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 23,52 гривен за доллар, курс в покупке до 23,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 26,28 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,5000 - 23,5200 грн/доллар, евро 26,1212 - 26,2868 грн/евро, российский рубль 0,3755 - 0,3763 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5000 23,5200 EUR/UAH 26,1212 26,2868 RUB/UAH 0,3755 0,3763

Напомним, 12 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,5400 - 23,5700 грн/доллар, евро 26,1858 - 26,2169 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3752 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, практически не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2368,9203 гривен за 100 долларов (+0,0692 гривен).

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных последствий, чем негативных.

Отметим, глава НБУ Яков Смолий заявил, что укрепление гривны в 2019 году происходило в результате действия ряда факторов, в частности продажи валюты экспортерами. Как отметил Смолий, основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний.