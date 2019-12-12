НБУ видит больше позитива от укрепления гривны

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Текущая ревальвация фундаментально обоснована и в целом позитивна

Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных последствий, чем негативных. Об этом сегодня на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент РБК-Украина.

Сологуб напомнил, что НБУ рассматривает все процессы, исходя из своего основного мандата - ценовой и финансовой стабильности.

"Сейчас мы видим, что есть ряд позитивных факторов, которые превалируют над негативными. Кроме того, движение к ревальвации, изменениям на валютном рынке в принципе отвечает не только фундаментальным параметрам украинской экономики, но неоднократно отмечался в тех странах, которые мы ставим себе в пример", - сказал он.

Сологуб заявил, что резкое снижение инфляции является следствием изменения ситуации на валютном рынке. Кроме того, за последние два года зарплата в Украине увеличилась в долларовом эквиваленте на 60%. Таким образом, уменьшился разрыв с соседними странами, что сделало менее привлекательной трудовую миграцию. Кроме того, Украина за последние три года смогла снизить отношение госдолга к ВВП с 90% до почти 50%.

"И когда нам говорят, давайте дешевые кредиты, но нам не нравится ревальвация гривны, эти две вещи, они связаны, потому что невозможно иметь дешевый кредит, когда у вас национальная валюта постоянно обесценивается", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) не собирается сдерживать укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, поскольку это приведет к потере доверия как к НБУ, так и к национальной валюте.

В то же время глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что для укрепления курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, нет фундаментальных причин.