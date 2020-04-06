Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,35 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,58 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,2900 - 27,3500 грн/доллар, евро 29,5168 - 29,5817 грн/евро, российский рубль 0,3581 - 0,3591 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2900 27,3500 EUR/UAH 29,5168 29,5817 RUB/UAH 0,3581 0,3591

Напомним, 3 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,4200 - 27,4600 грн/доллар, евро 29,5752 - 29,6156 грн/евро, российский рубль 0,3563 - 0,3570 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,37 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на таком уровне: 27,373 гривен за 1 доллар (-0,2232 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,5962 гривен за 1 доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/27,0 грн.

Отметим, для выделения помощи Украине Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины.