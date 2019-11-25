Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 3 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 24,09 гривень за долар, курс купівлі до 24,07 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 26,56 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,0700 - 24,0900 грн/долар, євро 26,5419 - 26,5640 грн/євро, російський рубль 0,3771 - 0,3779 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0700 24,0900 EUR/UAH 26,5419 26,5640 RUB/UAH 0,3771 0,3779

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0900 - 24,1200 грн/долар, євро 26,6153 - 26,6429 грн/євро, російський рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,16 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 листопада встановлено на такому рівні: 2416,4262 гривень за 100 доларів (-2,9427 гривень).

За прогнозом аналітиків, курс долара до гривні може продовжити зниження у разі позитивного рішення щодо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ).