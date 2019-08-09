Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 18 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 18 копеек до 25,09 гривен за доллар, курс в покупке - 25,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 28,07 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0600 - 25,0900 грн/доллар, евро 28,0471 - 28,0782 грн/евро, российский рубль 0,3839 - 0,3845 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,0600 25,0900

EUR/UAH 28,0471 28,0782

RUB/UAH 0,3839 0,3845

Напомним, 8 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2300 - 25,2700 грн/доллар, евро 28,2475 - 28,2897 грн/евро, российский рубль 0,3868 - 0,3875 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 августа установлен на таком уровне: 2531,6561 гривен за 100 долларов (-10,7787 гривен).