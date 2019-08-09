ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Новости » Финансы    09.08.2019 - 10:41
Курс доллара продолжает снижаться на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 18 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 18 копеек до 25,09 гривен за доллар, курс в покупке - 25,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 28,07 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0600 - 25,0900 грн/доллар, евро 28,0471 - 28,0782 грн/евро, российский рубль 0,3839 - 0,3845 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,0600    25,0900

EUR/UAH     28,0471    28,0782

RUB/UAH     0,3839      0,3845

Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Напомним, 8 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2300 - 25,2700 грн/доллар, евро 28,2475 - 28,2897 грн/евро, российский рубль 0,3868 - 0,3875 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 августа установлен на таком уровне: 2531,6561 гривен за 100 долларов (-10,7787 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Глава Совета НБУ назвал причины рекордного роста курса гривны
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь