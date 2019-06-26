Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,17 грн/долар, курс купівлі до 26,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 29,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 26,1550 - 26,1700 грн/долар, євро 29,7277 - 29,7422 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4168 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1550 26,1700

EUR/UAH 29,7277 29,7422

RUB/UAH 0,4164 0,4168

Нагадаємо, 25 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1900 грн/долар, євро 29,7971 - 29,8173 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4158 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,19 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 червня встановлено на такому рівні: 2619,1023 гривень за 100 доларів (-0,0178 гривень).