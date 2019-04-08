Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 26,66 грн/доллар, курс в покупке до 26,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,92 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,63500 - 26,6600 грн/доллар, евро 29,9084 - 29,9258 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4083 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,63500 26,6600

EUR/UAH 29,9084 29,9258

RUB/UAH 0,4075 0,4083

Напомним, 5 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,7000 грн/доллар, евро 29,9258 - 29,9707 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4086 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,02 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 2702,2033 гривен за 100 долларов (-5,9088 гривен).