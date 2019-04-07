Аналитики дали прогноз курса доллара на следующую неделю

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксперты ожидают продолжения тенденции к падению курса доллара

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,5 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 26,4/26,6 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, в течение недели после первого тура президентских выборов доллар совершал разнонаправленные движение, а его падение ускорилось в первую половину пятницы.

"В результате даже курс продажи наличного доллара в банках оказался немногим ниже круглой отметки 27 грн. При этом и наличный доллар, и валюта на межбанке оказались вблизи значений, на которых последний раз были 13 марта, отыграв, таким образом, все снижение гривны второй половины прошлого месяца", - отметил Иосуб.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,25 грн до 27,02 грн (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,28/27,33 до 26,66/26,70 (-2,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,13/27,37 до 26,68/26,98 (-1,6%/-1,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Как сообщало РБК-Украина, курс доллара на межбанке в продаже 5 апреля 2019 года снизился на 28 копеек до 26,70 грн/доллар, курс в покупке до 26,66 грн/доллар.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что колебания курса после президентских выборов никак не связаны с политическими событиями и просто совпали по времени.