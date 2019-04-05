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Курс доллара значительно снизился на межбанке

Новости » Финансы    05.04.2019 - 17:05
Курс доллара значительно снизился на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел еще на 28 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 5 апреля 2019 года снизился на 28 копеек до 26,70 грн/доллар, курс в покупке до 26,66 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 29,97 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,7000 грн/доллар, евро 29,9258 - 29,9707 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4086 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,6600     26,7000

EUR/UAH     29,9258      29,9707

RUB/UAH     0,4078       0,4086

Курс доллара значительно снизился на межбанке

Напомним, 4 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8400 - 26,8800 грн/доллар, евро 30,1010 - 30,1432 грн/евро, российский рубль 0,4093 - 0,4102 грн/рубль

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,76 грн/доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 2676,8706 гривен за 100 долларов (-25,3327 гривен).

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что колебания курса после президентских выборов никак не связаны с политическими событиями и просто совпали по времени.

НБУ резко снизил официальный курс доллара Доллар и евро снизились на наличном рынке
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Темы: Курс доллара
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