Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 26,66 грн/долар, курс купівлі до 26,63 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок-до 29,92 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,63500 - 26,6600 грн/долар, євро 29,9084 - 29,9258 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4083 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,63500 26,6600

EUR/UAH 29,9084 29,9258

RUB/UAH 0,4075 0,4083

Нагадаємо, 5 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,7000 грн/долар, євро 29,9258 - 29,9707 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4086 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня встановлено на такому рівні: 2702,2033 гривень за 100 доларів (-5,9088 гривень).