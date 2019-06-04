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Курс долара продовжує рости на міжбанку

Новини » Фінанси    04.06.2019 - 10:35
Курс долара продовжує рости на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс ще на 12 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 12 копійок до 27,22 грн/долар, курс купівлі до 27,20 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 32 копійки до 30,67 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 30,6544 - 30,6796 грн/євро, російський рубль 0,4172 - 0,4177 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,2000    27,2200

EUR/UAH     30,6544    30,6796

RUB/UAH     0,4172      0,4177

Курс долара продовжує рости на міжбанку

Нагадаємо, 3 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0600 - 27,1000 грн/долар, євро 30,3126 - 30,3547 грн/євро, російський рубль 0,4143 - 0,4151 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлено на такому рівні: 2695,4834 гривень за 100 доларів (+10,0139 гривень).

Курс долара на міжбанку піднявся вище 27 грн, євро - вище 30 грн НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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