Курс доллара на межбанке поднялся выше 27 грн, евро - выше 30 грн

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 24 копейки, евро на 38 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 3 июня 2019 года снизился на 24 копейки до 27,10 грн/доллар, курс в покупке до 27,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 38 копеек до 30,35 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0600 - 27,1000 грн/доллар, евро 30,3126 - 30,3547 грн/евро, российский рубль 0,4143 - 0,4151 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0600 27,1000

EUR/UAH 30,3126 30,3547

RUB/UAH 0,4143 0,4151

Напомним, 31 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8300 - 26,8600 грн/доллар, евро 29,9395 - 29,9703 грн/евро, российский рубль 0,4103 - 0,4109 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,95 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 2695,4834 гривен за 100 долларов (+10,0139 гривен).