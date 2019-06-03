ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара продолжает расти на межбанке

Новости » Финансы    03.06.2019 - 10:35
Курс доллара продолжает расти на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос еще на 7 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 26,93 грн/доллар, курс в покупке до 26,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,07 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9000 - 26,9300 грн/доллар, евро 30,0499 - 30,0727 грн/евро, российский рубль 0,4104 - 0,4113 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,9000    26,9300

EUR/UAH     30,0499    30,0727

RUB/UAH     0,4104      0,4113

Курс доллара продолжает расти на межбанке

Напомним, 31 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8300 - 26,8600 грн/доллар, евро 29,9395 - 29,9703 грн/евро, российский рубль 0,4103 - 0,4109 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,85 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 2685,4695 гривен за 100 долларов (-1,7878 гривен).

НБУ пояснил рост курса доллара Эксперты спрогнозировали курс доллара в начале июня
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь