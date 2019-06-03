Курс долара продовжує рости на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс ще на 7 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 3 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 26,93 грн/долар, курс купівлі до 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,07 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9000 - 26,9300 грн/долар, євро 30,0499 - 30,0727 грн/євро, російський рубль 0,4104 - 0,4113 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9000 26,9300

EUR/UAH 30,0499 30,0727

RUB/UAH 0,4104 0,4113

Нагадаємо, 31 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8600 грн/долар, євро 29,9395 - 29,9703 грн/євро, російський рубль 0,4103 - 0,4109 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,85 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 2685,4695 гривень за 100 доларів (-1,7878 гривень).