Курс доллара приостановил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился с на 3 копейки до 33,79 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8600 - 27,8800 грн/доллар, евро 33,7746 - 33,7989 грн/евро, российский рубль 0,3776 - 0,3780 грн/рубль.

Напомним, 10 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8700 - 27,8950 грн/доллар, евро 33,7951 - 33,8226 грн/евро, российский рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 27,7665 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет: 27,6426 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.