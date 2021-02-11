Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 11 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,88 гривень за долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,79 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8600 - 27,8800 грн/долар, євро 33,7746 - 33,7989 грн/євро, російський рубль 0,3776 - 0,3780 грн/рубль.

Нагадаємо, 10 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8700 - 27,8950 грн/долар, євро 33,7951 - 33,8226 грн/євро, російський рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 гривень за долар. Курс виріс на 12 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 27,7665 гривень за 1 долар (+0,1239 грн). При цьому курс долара на 10 лютого становить: 27,6426 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.