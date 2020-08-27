Курс доллара приостановил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,48 гривен за доллар, курс в покупке - 27,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,51 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,4600 - 27,4850 грн/доллар, евро 32,4824 - 32,5120 грн/евро, российский рубль 0,3651 - 0,3656 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4600 27,4850 EUR/UAH 32,4824 32,5120 RUB/UAH 0,3651 0,3656

Отметим, 26 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4550 - 27,4850 грн/доллар, евро 32,4408 - 32,4762 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3625 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,38 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что признание банка "Аркада" неплатежеспособным не отразится на банковской системе Украины, поскольку специализированный банк занимал небольшую долю.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,6 грн.