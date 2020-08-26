Курс доллара возобновил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова поднялся до уровня 27,50 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 26 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,48 гривен за доллар, курс в покупке до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,47 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4550 - 27,4850 грн/доллар, евро 32,4408 - 32,4762 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3625 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4550 27,4850 EUR/UAH 32,4408 32,4762 RUB/UAH 0,3619 0,3625

Отметим, 25 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3800 - 27,4000 грн/доллар, евро 32,3850 - 32,4087 грн/евро, российский рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 26 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,52 гривен за доллар. Курс евро снизился на 8 копеек до 32,48 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,28 (27,31 - 25 августа), продажи - 27,52 (27,58 - 25 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,00 - 25 августа), продажи - 32,48 (32,56 - 25 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,39 (3,43 - 25 августа), продажи 3,77 (3,82 - 25 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,38 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 августа установлен на таком уровне: 27,386 гривен за 1 доллар (-0,0523 грн). При этом курс доллара на 26 августа составляет 27,4383 гривен за 1 доллар.