Курс доллара приостановил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Безналичный доллар стоит чуть дороже 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,0900 - 27,1300 грн/доллар, евро 29,7502 - 29,7941 грн/евро, российский рубль 0,3490 - 0,3497 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0900 27,1300 EUR/UAH 29,7502 29,7941 RUB/UAH 0,3490 0,3497

Напомним, 17 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0100 - 27,1500 грн/доллар, евро 29,6353 - 29,7835 грн/евро, российский рубль 0,3596 - 0,3616 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 53 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 марта установлен на таком уровне: 27,0566 гривен за 1 доллар (+0,5317 грн). При этом курс доллара на 17 марта составляет 26,5249 гривен за 1 доллар.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что Национальный банк Украины продолжит продавать валюту банкам, полностью удовлетворяя спрос. При этом только за вторник, 17 марта, НБУ продал 300 млн долларов.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.