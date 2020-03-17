Межбанк закрылся курсом доллара выше психологической отметки

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар за день подорожал еще на 40 копеек, несмотря на меры НБУ

Курс доллара на межбанке в продаже 17 марта 2020 года вырос на 43 копейки до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 29,78 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0100 - 27,1500 грн/доллар, евро 29,6353 - 29,7835 грн/евро, российский рубль 0,3596 - 0,3616 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0100 27,1500 EUR/UAH 29,6353 29,7835 RUB/UAH 0,3596 0,3616

Напомним, 16 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7200 грн/доллар, евро 29,6254 - 29,6672 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3599 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 17 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 гривну 50 копеек до 28,68 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 52 копейки до 31,72 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,24 (26,40 - 16 марта), продажи - 28,68 (27,18 - 16 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,05 (29,27 - 16 марта), продажи - 31,72 (30,20 - 16 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,27 (3,25 - 16 марта), продажи 3,81 (3,73 - 16 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 53 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 марта установлен на таком уровне: 27,0566 гривен за 1 доллар (+0,5317 грн). При этом курс доллара на 17 марта составляет 26,5249 гривен за 1 доллар.