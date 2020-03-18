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Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Новини » Фінанси     18.03.2020 - 10:59
Курс долара призупинив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Безготівковий долар коштує трохи дорожче 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 18 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,13 гривень за долар, курс купівлі 27,09 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1300 грн/долар, євро 29,7502 - 29,7941 грн/євро, російський рубль 0,3490 - 0,3497 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,0900

27,1300

EUR/UAH

29,7502

29,7941

RUB/UAH

0,3490

0,3497

Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 17 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,1500 грн/долар, євро 29,6353 - 29,7835 грн/євро, російський рубль 0,3596 - 0,3616 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 гривень за долар, що на 53 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 27,0566 гривень за 1 долар (+0,5317 грн). При цьому курс долара на 17 березня становить 26,5249 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що Національний банк України продовжить продавати валюту банкам, повністю задовольняючи попит. При цьому тільки за вівторок, 17 березня, НБУ продав 300 млн доларів.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемії коронавірусу.

ПриватБанк припинив продаж готівкової валюти НБУ на 18 березня підняв офіційний курс долара вище 27 гривень
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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