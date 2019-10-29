Курс доллара снова приблизился к отметке 25 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2019 года установил курс доллара на отметке 25,06 гривен, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

В частности, на 29 октября официальный курс гривны установлен на такой отметке: 2506,7144 гривен за 100 долларов (-10,6972 гривен).

При этом курс доллара на 28 октября составлял 2517,4116 гривен за 100 долларов.

Фото: скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, накануне на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара понизился до 25,07 гривен, но к закрытию сессии перешел к росту и стабилизировался на отметке 25,13 гривен за доллар.

Учитывая торги на межбанковском рынке, Нацбанк на 28 октября устанавливал справочный курс на уровне 25,05 гривен за доллар, понизив его по сравнению с 25 октября (25,19 гривен).

Как полагают эксперты, на этой неделе курс доллара будет расти. В частности, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина заявил, что до конца недели на межбанке американская валюта может торговаться около 25,2 гривен, а в банках наличный доллар может торговаться около 25,0/25,3 гривен.

Вчера на наличном рынке средний курс покупки доллара был на уровне 24,86 (24,94 - 25 октября), продажи - 25,14 (25,21 - 25 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро 27,47 (27,57 - 25 октября), продажи - 27,92 (28,02 - 25 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля 3,56 (3,56 - 25 октября), продажи 3,93 (3,93 - 25 октября) грн за 10 рублей.