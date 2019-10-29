Курс долара знову наблизився до позначки 25 гривень

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2019 року встановив курс долара на позначці 25,06 гривень, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Зокрема, на 29 жовтня офіційний курс гривні встановлено на такій позначці: 2506,7144 гривень за 100 доларів (-10,6972 гривень).

При цьому курс долара на 28 жовтня становив 2517,4116 гривень за 100 доларів.

Фото: скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара знизився до 25,07 гривень, але до закриття сесії перейшов до зростання і стабілізувався на позначці 25,13 гривень за долар.

Враховуючи торги на міжбанківському ринку, Нацбанк на 28 жовтня встановлював довідковий курс на рівні 25,05 гривень за долар, знизивши його порівняно з 25 жовтня (25,19 гривень).

Як вважають експерти, цього тижня курс долара буде рости. Зокрема, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна заявив, що до кінця тижня на міжбанку американська валюта може торгуватися близько 25,2 гривень, а в банках готівковий долар може торгуватися близько 25,0/25,3 гривень.

Вчора на готівковому ринку середній курс покупки долара був на рівні 24,86 (24,94 - 25 жовтня), продажу - 25,14 (25,21 - 25 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 27,47 (27,57 - 25 жовтня), продажу - 27,92 (28,02 - 25 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля 3,56 (3,56 - 25 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 25 жовтня) грн за 10 рублів.