Курс доллара приближается к психологической отметке

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,08 гривен за доллар, что еще на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 31 июля установлен на таком уровне - 2508,5516 гривен за 100 долларов (-16,7066 гривен). При этом курс доллара на 30 июля составлял 2525,2582 гривен за 100 долларов.

Отметим, в последний раз официальный доллар торговался на отметке 25,08 гривен 18 августа 2016 года. Таким образом, американская валюта фактически достигла трехлетних минимумов.

Напомним, сегодня межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара по отношению к украинской гривне. В частности, на открытии курс доллара в продаже составил 25,14 гривен, евро тоже подешевел - до 28,00 гривен в продаже.

Укрепление национальной валюты отразилось и на рынке наличной валюты. Сегодня в обменных пунктах курс доллара в среднем составил 25,25 гривен. Курс евро в продаже снизился до 28,22 гривен, курс российского рубля - до 4,031 гривен (за 10 рублей).