Доллар и евро резко подешевели на наличном рынке

Фото: курс доллара в обменниках снизился (РБК-Украина)

Курс доллара в продаже упал до 25,25 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 июля 2019 года, в 13:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 23 копейки - до 25,25 гривен за доллар, в покупке - на 24 копейки до 24,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки - до 28,22 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 24,80 - 25,20 (25,00 - 25,40 - 29 июля), продажи 25,10 - 25,65 (25,32 - 25,90 - 29 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,21 (25,21 - 29 июля), продажи - 25,48 (25,48 - 29 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,29 - 28,05 (27,71 - 28,31 - 29 июля), продажи 27,95 - 28,90 (28,20 - 29,00 - 29 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,73 (27,97 - 29 июля), продажи - 28,22 (28,45 - 29 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 3,95 (2,50 - 3,95 - 29 июля), продажи 3,91 - 5,00 (3,95 - 5,00 - 29 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,649 (3,705 - 29 июля), продажи 4,031 (4,077 - 29 июля) грн за 10 рублей.

Отметим, сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара в продаже снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 25,14 гривен за доллар, курс в покупке составляет 25,10 гривен за доллар.