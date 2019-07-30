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Курс доллара продолжает падать на межбанке

Новости » Финансы    30.07.2019 - 11:00
Курс доллара продолжает падать на межбанке
Фото: курс доллара продолжают снижаться (flickr.com nab/ukr)

Курс доллара на утро 30 июля снизился еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:47 30 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 10 копеек - до 25,14 гривен за доллар, курс в покупке - 25,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек - до 28,00 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром валютные торги открылись в диапазоне 25,1000 - 25,1400 грн/доллар, евро 27,9664 - 28,0084 грн/евро, российский рубль 0,3959 - 0,3969 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,1000    25,1400

EUR/UAH     27,9664    28,0084

RUB/UAH     0,3959      0,3969

Курс доллара продолжает падать на межбанке

 

Напомним, накануне торги на межбанке закрылись в диапазоне 25,2150 - 25,2400 грн/доллар, евро 28,0592 - 28,0845 грн/евро, российский рубль 0,3967 - 0,3975 грн/рубль.

Отметим, на 30 июля курс доллара понижен до очередного минимума с начала 2019 года. В частности, Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс доллара на уровне 25,25 гривен за доллар. При этом курс доллара на 29 июля составлял 2543,9728 гривен за 100 долларов. Таким образом, доллар пробил очередной минимум с начала года.

 

Курс доллара на межбанке резко упал
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