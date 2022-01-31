Курс доллара может превысить 30 гривен уже в феврале: аналитик назвал условие

По его данным, в январе среди валют стран бывшего СССР гривна показала максимальное снижение к доллару, на втором и третьем месте по снижению идут российский и белорусский рубль.

"Основной причиной ослабления гривны остается напряженная геополитическая ситуация на границе с РФ", - сказал он.

В то же время он отметил, что более глубокому снижениб гривны помешал Нацбанк, который с 21 января повысил учетную ставку с 9% до 10% годовых. Решение регулятора объясняется тем, что "реализация значительного количества проинфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до целевого показателя в 5%".

В январе третий месяц подряд гривна снизилась как к доллару, так и к евро, причем рост курса доллара был сильнее.

Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц вырос с 27,2782 до 28,7839 грн (+5,5%). Курс евро за это же время вырос с 30,9226 до 32,0293 грн (+3,6%). Более сильный рост доллара по сравнению с европейской валютой связан со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD снизилась с 1,1340 до 1,1130 (-1,8%).