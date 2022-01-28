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Глава НБУ сравнил шок на финансовом рынке с коронакризисом марта 2020 года

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Украина, Пятница 28 января 2022 13:03
Глава НБУ сравнил шок на финансовом рынке с коронакризисом марта 2020 года Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на финансовом рынке Украины в начале 2022 года сложная, но не критичная. Масштаб шока меньше, чем в марте 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы НБУ Кирилла Шевченко во время круглого стола в НБУ.

"Мы видим, что масштабы и последствия текущего шока, связанного с обострением геополитических рисков, меньше, слабее по сравнению с шоком, вызванным COVID-19 в марте 2020 года", - сказал он.

По его словам, ситуация на валютном рынке остается контролируемой. "Валютный рынок на сегодня имеет надежную макроэкономическую основу, а также значительно устойчивее к шокам, чем это было раньше", - добавил глава НБУ.

Шевченко напомнил, что НБУ в январе дополнительно повысил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт и в очередной раз подчеркнул свою готовность использовать монетарный инструментарий для реакции на проинфляционные риски.

"В то же время решимость Национального банка в использовании рыночных инструментов не распространяется на административные ограничения, которые, по нашему мнению, являются очень вредными для экономической активности", - отметил он.

Он сообщил, что НБУ пока не рассматривает никаких рестрикций, как это было в 2008 году или же в 2014-2015 годах.

"Ситуация сложная, но не критичная. Прежде всего из-за того запаса прочности, которого мы достигли", - добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины с начала 2022 года продал 1,5 млрд долларов для сбалансирования валютного рынка. В то же время НБУ не собирается повторять ошибок прошлого и держать фиксированный курс.

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