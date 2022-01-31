Курс долара може перевищити 30 гривень вже в лютому: аналітик назвав умову

За його даними, в січні серед валют країн колишнього СРСР гривня показала максимальне зниження до долара, на другому і третьому місці по зниженню йдуть російський і білоруський рубль.

"Основною причиною ослаблення гривні залишається напружена геополітична ситуація на кордоні з РФ", - сказав він.

Водночас він зазначив, що більш глибокому зниженню гривні завадив Нацбанк, який з 21 січня підвищив облікову ставку з 9% до 10% річних. Рішення регулятора пояснюється тим, що"реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цільового показника в 5%".

У січні третій місяць поспіль гривня знизилася як до долара, так і до євро, причому зростання курсу долара було сильнішим.

Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць виріс з 27,2782 до 28,7839 грн (+5,5%). Курс євро за цей же час виріс з 30,9226 до 32,0293 грн (+3,6%). Більш сильне зростання долара в порівнянні з європейською валютою пов'язане зі зниженням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EURUSD знизилася з 1,1340 до 1,1130 (-1,8%).