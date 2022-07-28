UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Курс доллара превысил 40 гривен: что будет с валютой дальше

Фото: курс доллара будет снижаться после достижения уровня 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кур доллара за последнюю неделю вырос на наличном рынке приблизительно на 3 гривны и превысил 40 гривен. Однако курс снова может пойти вниз под влиянием решений НБУ и образовавшегося избытка безналичной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Избыток валюты на межбанке

Экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран в комментарии РБК-Украина заявил, что снижение курса доллара с уровня 40 гривен на наличном рынке может произойти в течение ближайшей недели.

"Ничего страшного не случилось, учитывая состояние безналичного рынка: там профицит валюты, и думаю, за неделю НБУ вместе с банками преодолеет негативный тренд на наличном рынке, объем которого остается небольшим", - сказал он.

Эту информацию подтвердила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Я хочу сказать, что после коррекции курса и введения дополнительных ограничений мы даже несколько дней не продавали валюту, покупали ее", - сказала она в ходе дискуссии, организованной CASE Украина.

Она также сообщила, что с начала войны Украина получила 12,7 млрд долларов помощи от международных партнеров, "из которых 5,4 млрд гривен - это гранты, то есть безвозвратная помощь".

Рожкова отметила, что НБУ надеется на умеренное увеличение экспорта, что даст дополнительную валютную выручку, а также сокращение импорта благодаря последним решениям, в том числе и повышению курса доллара на 25%.

В итоге на конец года международные резервы НБУ составят 21 млрд долларов, чего достаточно для поддержания стабильности, сказала Рожкова.

Кроме того, Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и в итоге сказаться на ослаблении девальвационного давления.

Напомним, в обменных пунктах Украины 27 июля 2022 года, средний курс доллара в продаже вырос почти до 40 гривен за доллар.

Отметим, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-прежнему является фиксированным.

В то же время в НБУ заявили, что не видят никаких причин для паники в связи с повышением официального курса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара