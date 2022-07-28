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Курс долара перевищив 40 гривень: що буде з валютою далі

Фото: курс долара буде знижуватися після досягнення рівня 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара за останній тиждень виріс на готівковому ринку приблизно на 3 гривні і перевищив 40 гривень. Однак курс знову може піти вниз під впливом рішень НБУ і надлишку безготівкової валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Надлишок валюти на міжбанку

Економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран в коментарі РБК-Україна заявив, що зниження курсу долара з рівня 40 гривень на готівковому ринку може відбутися протягом найближчого тижня.

"Нічого страшного не сталося, враховуючи стан безготівкового ринку: там профіцит валюти, і думаю, за тиждень НБУ разом з банками подолає негативний тренд на готівковому ринку, обсяг якого залишається невеликим", - сказав він.

Цю інформацію підтвердила перша заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Я хочу сказати, що після корекції курсу і введення додаткових обмежень ми навіть кілька днів не продавали валюту, купували її", - сказала вона в ході дискусії, організованої CASE Україна.

Вона також повідомила, що з початку війни Україна отримала 12,7 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів, "з яких 5,4 млрд гривень - це гранти, тобто безповоротна допомога".

Рожкова зазначила, що НБУ сподівається на помірне збільшення експорту, що дасть додаткову валютну виручку, а також скорочення імпорту завдяки останнім рішенням, у тому числі і підвищенню курсу долара на 25%.

У підсумку на кінець року міжнародні резерви НБУ становитимуть 21 млрд доларів, чого достатньо для підтримання стабільності, сказала Рожкова.

Крім того, Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті половину від купленої у громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти. Рішення має збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку і в підсумку позначитися на ослабленні девальваційного тиску.

Нагадаємо, в обмінних пунктах України 27 липня 2022 року, середній курс долара у продажу виріс майже до 40 гривень за долар.

Відзначимо, НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. НБУ з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар. Курс як і раніше є фіксованим.

Водночас в НБУ заявили, що не бачать жодних причин для паніки у зв'язку з підвищенням офіційного курсу.

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