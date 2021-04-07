Курс доллара снова поднялся до 28 гривен на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 7 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 16 копеек до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 33,24 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 6 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8000 - 27,8250 грн/доллар, евро 32,9096 - 32,9392 грн/евро, российский рубль 0,3609 - 0,3614 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,2262 - 33,2472 грн/евро, российский рубль 0,3590 - 0,3593 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,89 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 27,8923 гривен за 1 доллар (+0,0539 грн). При этом курс доллара на 7 апреля составляет: 27,8384 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение двух дней подряд.