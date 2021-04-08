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Курс долара припинив зростання на міжбанку

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 10:16
Курс долара припинив зростання на міжбанку Фото: курс долара знижується після різкого зростання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 8 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 33,19 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,9300 - 27,9500 грн/долар, євро 33,1780 - 33,1990 грн/євро, російський рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль.

Курс долара припинив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 7 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,2262 - 33,2472 грн/євро, російський рубль 0,3590 - 0,3593 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 гривень за долар. Курс виріс на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня встановлено на такому рівні: 27,8923 гривень за 1 долар (+0,0539 грн). При цьому курс долара на 7 квітня складає: 27,8384 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження протягом двох днів підряд.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2021 році 27,98 грн/долар.

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