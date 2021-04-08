Курс долара припинив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 8 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 33,19 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,9300 - 27,9500 грн/долар, євро 33,1780 - 33,1990 грн/євро, російський рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 гривень за долар. Курс виріс на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня встановлено на такому рівні: 27,8923 гривень за 1 долар (+0,0539 грн). При цьому курс долара на 7 квітня складає: 27,8384 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження протягом двох днів підряд.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2021 році 27,98 грн/долар.