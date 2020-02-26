ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы     26.02.2020 - 17:25
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 26 февраля 2020 года вырос на 5 копеек до 24,61 гривен за доллар, курс в покупке до 24,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 26,72 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5900 - 24,6100 грн/доллар, евро 26,7046 - 26,7294 грн/евро, российский рубль 0,3769 - 0,3775 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5900

24,6100

EUR/UAH

26,7046

26,7294

RUB/UAH

0,3769

0,3775

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 25 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5400 - 24,5600 грн/доллар, евро 26,5890 - 26,6107 грн/евро, российский рубль 0,3764 - 0,3769 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 26 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 14 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро вырос на 17 копеек до 26,81 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,43 (24,33 - 25 февраля), продажи - 24,66 (24,52 - 25 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,48 (26,34 - 25 февраля), продажи - 26,81 (26,64 - 25 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 25 февраля), продажи 3,83 (3,83 - 25 февраля) грн за 10 рублей

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,64 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 февраля установлен на таком уровне: 24,6490 гривен за 1 доллар (+0,1183 грн). При этом курс доллара на 26 февраля составляет 24,5307 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара продолжил рост
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь