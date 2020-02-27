Курс долара припинив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар закріпився на рівні 24,60 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 27 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 24,61 гривень за долар, курс купівлі 24,59 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 20 копійок до 26,92 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5900 - 24,6100 грн/долар, євро 26,8990 - 26,9208 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5900 24,6100 EUR/UAH 26,8990 26,9208 RUB/UAH 0,3743 0,3748

Нагадаємо, 26 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5900 - 24,6100 грн/долар, євро 26,7046 - 26,7294 грн/євро, російський рубль 0,3769 - 0,3775 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,64 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 лютого встановлено на такому рівні: 24,6490 гривень за 1 долар (+0,1183 грн). При цьому курс долара на 26 лютого становить 24,5307 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,600 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 1,529 млрд грн. Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році.

Нагадаємо, Рада Національного банку України 25 лютого схвалив звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2019 році.