Курс долара не вплинув на ціни: скільки коштують бензин, дизель та автогаз в Україні

На роздрібному ринку Україні спостерігається невеликий надлишок пропозиції моторного палива. Ціни практично не змінилися після підвищення офіційного курсу НБУ на 25% до 36,6 гривень за долар минулого тижня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

"Якщо взяти всі моторні палива, на ринку спостерігається обережний профіцит", - сказав він, зазначивши, що краща ситуація з пропозицією автогазу та дизельного палива, трохи гірша - з бензином.

За його словами, після підвищення курсу долара 21 липня оптовики збільшили ціну в першу чергу дизельного пального та бензину приблизно на 10 гривень за літр. Але через те, на ринку присутні достатні запаси на складах, потім ціни знову впали до колишнього рівня.

"Як бачимо, зміна курсу валюти незначно вплинула на поточну ситуацію як на оптовому ринку, так і на роздрібному ринку", - сказав Білявський.

Як зазначив експерт, на ринку як такого дефіциту немає. "Профіцит на дизельне пальне найбільший. Власне це за рахунок очікувань трейдерів стосовно підвищеного попиту з боку аграріїв, які на етапі збору врожаю. З цим пов'язаний профіцит дизельного пального на роздрібному ринку", - додав він.

За його словами, дизельним пальним можна заправитися частіше на АЗС, ніж бензином. "Бензином А-95 також можна заправитися, але кількість АЗС, які його пропонують, менша", - додав він.

"Що стосується газу, по пропан-бутану у нас ситуація найкраща", - додав він, зазначивши, що ціна на нього значно впала, через те, що ринок перенаситився за рахунок імпорту та власного виробництва.

Ціни на пальне

Як розповів Білявський, в середньому по Україні з початку липня ціни на дизельне пальне на АЗС впали на 2% до 55,36 гривень за літр, автогаз подешевшав на 32% до 29,41 гривень, ціни на бензин А-95 не змінилися - 50,50 гривень.