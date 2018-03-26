Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Курс доллара к японской иене опустился до многомесячного минимума

НовостиФинансы    26.03.2018 - 10:19
Фото: доллар и иена (коллаж РБК-Украина)
Фото: доллар и иена (коллаж РБК-Украина)

Курс доллара опустился на фоне рисков торговой войны и скандала с премьером Японии

Курс доллара к японской иене опустился до многомесячного минимума на фоне рисков торговой войны и скандала с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.

В частности, по состоянию на 07:19 доллар торговался на уровне 104,89 иены после падения до отметки 104,560 - минимума с ноября 2016 года. Сообщается, что за минувшую неделю доллар снизился на 1,2% к иене на фоне усиление напряженности в торговых отношениях США и Китая, вызванного намерением ввести пошлины на китайские товары.

Кроем того, укрепление иены поддержало усугубление политического скандала в Японии. Завтра показания в местном парламенте даст бывший глава налоговой службы, который является фигурантом дела о продаже государственной земли оператору школ, связанному с женой премьера Синдзо Абэ.

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара на межбанке 23 марта сохранился на отметке 26,28 гривен/доллар.  

 

Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,37 гривны/доллар
Теги публикации: Курс доллара  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top