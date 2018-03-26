Курс доллара опустился на фоне рисков торговой войны и скандала с премьером Японии

Курс доллара к японской иене опустился до многомесячного минимума на фоне рисков торговой войны и скандала с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.

В частности, по состоянию на 07:19 доллар торговался на уровне 104,89 иены после падения до отметки 104,560 - минимума с ноября 2016 года. Сообщается, что за минувшую неделю доллар снизился на 1,2% к иене на фоне усиление напряженности в торговых отношениях США и Китая, вызванного намерением ввести пошлины на китайские товары.

Кроем того, укрепление иены поддержало усугубление политического скандала в Японии. Завтра показания в местном парламенте даст бывший глава налоговой службы, который является фигурантом дела о продаже государственной земли оператору школ, связанному с женой премьера Синдзо Абэ.

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара на межбанке 23 марта сохранился на отметке 26,28 гривен/доллар.