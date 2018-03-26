Курс долара опустився на тлі ризиків торгової війни і скандалу з прем'єром Японії

Курс долара до японської ієни опустився до багатомісячного мінімуму на тлі ризиків торгової війни і скандалу з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, передає Reuters.

Зокрема, станом на 07:19 долар торгувався на рівні 104,89 ієни після падіння до позначки 104,560 - мінімуму з листопада 2016 року. Повідомляється, що за минулий тиждень долар знизився на 1,2% до ієни на тлі посилення напруженості в торгових відносинах США і Китаю, викликаного наміром ввести мита на китайські товари.

Кроєм того, зміцнення ієни підтримало посилення політичного скандалу в Японії. Завтра свідчення у місцевому парламенті дасть колишній глава податкової служби, який є фігурантом справи про продаж державної землі оператору шкіл, пов'язаному з дружиною прем'єра Сіндзо Абе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара на міжбанку 23 березня зберігся на позначці 26,28 гривень/долар.