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Курс долара до японської ієни опустився до багатомісячного мінімуму

НовиниФінанси    26.03.2018 - 10:19
Фото: долар та ієна (колаж РБК-Україна)
Фото: долар та ієна (колаж РБК-Україна)

Курс долара опустився на тлі ризиків торгової війни і скандалу з прем'єром Японії

Курс долара до японської ієни опустився до багатомісячного мінімуму на тлі ризиків торгової війни і скандалу з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, передає Reuters.

Зокрема, станом на 07:19 долар торгувався на рівні 104,89 ієни після падіння до позначки 104,560 - мінімуму з листопада 2016 року. Повідомляється, що за минулий тиждень долар знизився на 1,2% до ієни на тлі посилення напруженості в торгових відносинах США і Китаю, викликаного наміром ввести мита на китайські товари.

Кроєм того, зміцнення ієни підтримало посилення політичного скандалу в Японії. Завтра свідчення у місцевому парламенті дасть колишній глава податкової служби, який є фігурантом справи про продаж державної землі оператору шкіл, пов'язаному з дружиною прем'єра Сіндзо Абе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара на міжбанку 23 березня зберігся на позначці 26,28 гривень/долар.

 

Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,37 гривні/долар
Теги публікації: Курс доллара  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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