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Курс доллара на межбанке 23 марта сохранился 26,28 гривен/доллар

НовостиФинансы    23.03.2018 - 17:09
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 23 марта 2018 года не изменился и сохранился на уровне 26,28 грн/долл, курс в покупке повысился на 1,5 копейки до 26,255грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 7 копеек - до 32,42 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2550 – 26,2800, евро 32,3934 – 32,4216 грн/евро, российский рубль 0,4597  -  0,4605 грн/рубль.

Валюты      Bid         Offer

USD/UAH  26,2550  26,2800

EUR/UAH  32,3934  32,4216

RUB/UAH  0,4597    0,4605

Напомним, 22 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2400 – 26,2800, евро 32,2988 – 32,3480 грн/евро, российский рубль 0,4588  -  0,4599 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,25 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2625,3649 гривны за 100 долларов (-2,7325); 3233,3994 гривны за 100 евро (+4,5189); 4,6189 гривны за 10 рублей (+0,0479).

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 марта 2018 года, в 11:20 курс доллара в продаже понизился на 3 копейки до 26,37 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 1 копейку - до 26,12 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 22 марта, уменьшился на 9 копеек - до 32,62 гривны/евро.

 

Курс доллара на межбанке в 12:55 повысился до 26,29 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 уменьшился до 26,27 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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