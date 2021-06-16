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Курс долара знову піднявся вище 27 гривень

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Україна, Середа 16 червня 2021 16:00
Курс долара знову піднявся вище 27 гривень Фото: курс долара виріс на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 червня встановлено на такому рівні: 27,0275 гривень за 1 долар (+0,1017 грн). При цьому курс долара на 16 червня становить 26,9258 гривень за 1 долар.

Курс долара знову піднявся вище 27 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні курс впав до мінімуму майже за рік.

Курс долара знову піднявся вище 27 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,01 гривень за долар, курс в покупці до 26,99 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,74 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень.

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