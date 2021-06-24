Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 32,55 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 32,5392 - 33,5521 грн/евро, российский рубль 0,3762 - 0,3769 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара снизился после того, как он рос в течение четырех дней подряд.

Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 27,2737 гривен за 1 доллар (-0,0313 грн). При этом курс доллара на 23 июня составляет 27,305 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.