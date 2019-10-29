Курс доллара перешел к росту на открытии межбанка

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 29 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на пять копеек - до 25,18 гривен за доллар, курс в покупке - до 25,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на три копейки - до 27,90 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1500 - 25,1800 грн/доллар, евро 27,8737 - 27,9019 грн/евро, российский рубль 0,3937 - 0,3943 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1500 25,1800 EUR/UAH 27,8737 27,9019 RUB/UAH 0,3937 0,3943

Отметим, 28 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1100 - 25,1350 грн/доллар, евро 27,8495 - 27,8747 грн/евро, российский рубль 0,3941 - 0,3946 грн/рубль.

По состоянию на 29 октября официальный курс доллара снова приблизился к отметке 25 гривен. В частности, Национальный банк на сегодня установил его на уровне 25,06 гривен, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим рабочим днем. При этом курс евро снизился на 17 копеек - до 27,77 гривен за евро.

Напомним, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина заявил, что тренд крепкого курса гривны и низкой инфляции сохранится в 2020 году. Кроме того, по его мнению, объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов достигнет порядка 12 миллиардов долларов в 2019 году.